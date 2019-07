Fußball : Saisonstart SF Dörrenbach gegen Remmesweiler

Dörrenbach Zum Saisonstart der Kreisliga A Blies spielen die SF Dörrenbach am Sonntag, 4. August, um 15 Uhr zu Hause gegen den SV Remmesweiler. Das teilt Schriftführer Markus Benoist mit.

Am Sonntag, 7. Juli, um 14.30 Uhr spielen die Dörrenbacher beim Sportfest in Leitersweiler gegen die SG Linxweiler, am Sonntag, 14. Juli, um 13 Uhr beim Sportfest in Hoof gegen den 1. FC Niederkirchen und am Mittwoch, 17. Juli, beim IKK-Stadtpokal in Oberlinxweiler im Halbfinale gegen den Sieger des Viertelfinalspiels der SG Hoof/Osterbrücken gegen die SG Linxweiler. Einen weiteren Auftritt hat die Mannschschaft am Sonntag, 21. Juli, beim Sportfest in Fürth. Um 14 Uhr geht’s dann gegen den 1. FC Niederkirchen.