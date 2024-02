St Wendel Zum 101. Geburtstag immer noch topfit

Luzia Niederländer sitzt entspannt in ihrem Sessel, schaut aus dem Fenster und sieht nach den Regentropfen, die gerade vom Himmel fallen. Dann fängt sie an zu grinsen. „Wissen Sie, damals, als ich noch ein kleines Kind war, gab es noch keine Regenschirme. Ein paar Familien in der Straße hatten ein Radio. Es gab kaum Lebensmittel und viele Menschen hungerten“, sagt sie und muss dann anfangen zu lachen.