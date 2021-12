Was wird aus der Krippen-Ausstellung in St. Wendel? : Heilige Familien auf Herbergssuche

Foto: Evelyn Schneider 19 Bilder Blick in Karl Heindls Krippensammlung

St Wendel Seit 1988 gab es Heindls Krippenausstellung in St. Wendel, ehe Corona sie zur Zwangspause zwang. Doch auch ohne Virus ist die Zukunft der Schau in Gefahr. In den bisherigen Räumen können die Exponate nicht mehr gezeigt werden. Wo finden sie eine neue Heimat?