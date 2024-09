Ilonka Weber trat mit „Zombie“ bei Castingshow auf Lob für den Einsatz, aber nicht fürs Gesangstalent – Was die DSDS-Jury von der St. Wendelerin hielt

„Inszenierung eine Eins“, lobte beispielsweise Chef-Juror Dieter Bohlen. Aber was danach folgte, klang nicht so schön für die 61-Jährige. „Ich weiß nicht so richtig, was ich zu dem Gesang sagen soll. Also, gut war der nicht“, urteilte Bohlen. „Stimmlich, ja da ist nichts“, meinte auch Pietro Lombardi. „Mir hat’s Megaspaß gemacht, Dir zuzusehen“,war auch Loredana gnädig. Und Beatrice Egli sagte: „Du hast alles gegeben, aber Gesang ist das nicht.“