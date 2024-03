St Wendel Zeugin nach Unfall in St. Wendel gesucht

St Wendel · Bereits am Nachmittag des 14. Februar hat ein Autofahrer in der Balduinstraße in St. Wendel Fahrerflucht begangen. Der Fahrer eines roten Kleinwagens fuhr dort rückwärts entgegen der Einbahnstraßenregelung, streifte dabei zwei Fahrzeuge und beschädigte diese, wie die Polizei mitteilt.

01.03.2024 , 16:40 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch