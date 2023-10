Unfall in St. Wendel Bus fuhr zu schnell auf Kreisel zu

St Wendel · (him) Zu einem Unfall mit einem Linienbus ist es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der B 269 am Kreisverkehr in Höhe der Skateranlage in St. Wendel gekommen. Der Fahrer des Fahrzeuges ist augenscheinlich zu schnell auf den genannten Kreisverkehr zugefahren, sodass er nicht mehr ausreichend bremsen konnte.

18.10.2023, 12:42 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner