Marienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler : Konservative Orthopädie in St. Wendel ist zertifiziert

St Wendel Die Konservative Orthopädie des Marienhaus Klinikums St. Wendel-Ottweiler ist vom Dachverband Osteologie (DVO) zum dritten Mal als Klinisches osteologisches Schwerpunktzentrum ausgezeichnet worden.

Der DVO zertifiziert ambulante und stationäre Einrichtungen, die – so heißt es auf der Urkunde – in besonderer Weise eine definierte Kompetenz und nachgeprüfte Qualität in der Prävention und Versorgung osteologischer Krankheiten vorhalten, sich dem Überprüfungscurriculum des DVO unterzogen haben und sich in Praxis und Klinik schwerpunktmäßig der Versorgung von Patienten mit osteologischen Erkrankungen auf dem derzeit besten Stand der medizinischen Erkenntnisse widmen. Und diese Kriterien erfüllt die Konservative Orthopädie in St. Wendel, die das erste und einzige osteologische Zentrum im Saarland ist, souverän.