Magische Momente in St. Wendel Straßenzauber-Festival startet mit internationalen Künstlern – darauf können sich die Besucher freuen

St Wendel · Bei der 22. Auflage des Straßenzauberer-Wettbewerbs in der Kreisstadt St. Wendel sind zahlreiche Magier erstmals am Start. Was geplant ist.

31.07.2024 , 10:53 Uhr

Das Zauberfestival steht Anfang August in St. Wendel auf dem Programm. Wenn die Magier auftreten, postieren sich wie auf diesem Foto ruckzuck die Besucher ringsum. Foto: Josef Bonenberger/ Stadt St. Wendel