Zauberfestival Internationaler Straßenzauberer-Wettbewerb in St. Wendel – das sind die Gewinner (mit Fotos)

Mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher pilgerten am Freitag und am Samstag zur 22. Auflage des Internationalen Wettbewerbs der Straßenzauberer nach St. Wendel, bei der zwölf Einzelkünstler und Duos aus aller Welt, unter ihnen auch das saarländische Duo Maxim Maurice und Jennifer Martinez, gegeneinander antraten. Bei einer Gala am Samstagabend, bei der Helge Thun, der ebenso wie Francisco Obegron als Sonderact und somit außer Konkurrenz dabei war, durchs Programm führte, wurden die Preisträger gekürt. Ein Familien-Zauberfest am Sonntag rundete das Event ab.