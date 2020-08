Corona-Pandemie im Landkreis St. Wendel : Zahl der Genesenen ist gestiegen

St. Wendel Das vermeldet ein Sprecher des Landkreises St. Wendel.

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis St. Wendel bleibt bei 181. Das Gesundheitsamt meldet am Montag keine Neuinfektionen. Stattdessen gab es eine positive Meldung: Die Zahl der Genesene steigt von 169 auf 171. Somit sind aktuell fünf Patienten nachweislich an Covid-19 erkrankt. Fünf Menschen sind in der Region bisher im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.