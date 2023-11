Workshop und Lesung in St. Wendel Tipps und rätselhafte Geschichten

Eingefädelt hat die Doppelveranstaltung am Samstag, 25. November, Bibliotheksmitarbeiterin Totin. Ihr ist es ein Herzensanliegen, junge Menschen für die Welt der Bücher, für das Lesen und das Schreiben zu begeistern. Seit etwa sechs Jahren leitet sie einen Lesetreff für Zwölf- bis 18-Jährige. Alle zwei Monate treffen sich die Teilnehmer am frühen Abend in der Bibliothek, die sie dann ganz für sich allein haben. Zu einem Paket aus Buchvorschlägen serviert Totin Kekse, wie sie mit einem Lächeln anmerkt. Die jungen Leute entscheiden, welcher Lesestoff ihnen am besten gefällt. Die Auswahl wird dann gelesen und beim folgenden Treff vorgestellt. „Anschließend gebe ich den Jugendlichen die Gelegenheit zu plaudern.“ Anfangs seien hauptsächlich Fantasy-Geschichten von den jungen Leuten favorisiert worden, aktuell seien beispielsweise Thriller gefragt, skizziert Totin die Entwicklung über die Jahre.