Workshop in Winterbach Das Wissen der Großmütter erhalten

Für unsere Großmütter und Urgroßmütter war es eine Selbstverständlichkeit, im Herbst selbst Sauerkraut herzustellen. Beim Obst- und Gartenbauverein (OGV) Winterbach nahm man diese alte Tradition zum Anlass, im Kelterhaus einen Workshop anzubieten und so auch jenen Menschen, die sie nicht mehr kennengelernt haben, das Wissen aus vergangenen Tagen zu vermitteln.

Während an einer Station der Strunk des Weißkohls entfernt wird, sind überall im Raum bereits weitere der insgesamt 15 Teilnehmer des Sauerkraut-Workshops des OGV Winterbach dabei, das Gemüse zu schneiden. Dazu setzen die einen den typischen Krauthobel ein, aber auch eine Küchenmaschine kommt zum Einsatz. In dieser lassen sich auch jene Reste, die für den klassischen Hobel zu klein sind, verarbeiten.