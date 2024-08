Workshop am Wendalinum-Gymnasium in St. Wendel Initiatoren stellen ihren Hilfsverein für Afrika vor

Diese lebt auch der Verein Kisoboka vor: Für ihren Kindergarten bauen sie in Uganda eigenes Obst und Gemüse an, nutzen die vielen Sonnenstunden zur Stromerzeugung und stellen die Wasserversorgung durch einen Grundwasserbrunnen sicher. „Es ist fantastisch, was Ihr in Uganda auf die Beine gestellt habt!“, lobte Schulleiter Alexander Besch die Arbeit des Vereins. „Kisoboka bedeutet übersetzt ‚Es ist möglich‘. Ihr zeigt mit Eurem Projekt, was alles geschafft werden kann mit Visionen, Engagement und Tatkraft.“ Auch Ethiklehrerin Meike Brückner stellte die persönlichen Leistungen der Mitglieder von Kisoboka in den Fokus: „Lukas und Sophie Schäfer sind tolle Vorbilder, auch für unsere Schülerinnen und Schüler.“ Sie stellte in Aussicht, dass das Wendalinum weiterhin mit Kisoboka kooperieren und den Verein unterstützen möchte.