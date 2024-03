Heimat und Geschichte „Die Neugier war größer als die Angst“

Es ist der 18. März 2024. An diesem Jahr blicken die Heimatfreunde Winterbach vor 70 Zuhörern im Vereinszentrum 79 Jahre zurück. Am 18. März 1944 sind die Amerikaner in Winterbach einmarschiert: „Das Ende, das ein Anfang war“. Die Heimatfreunde-Vorsitzende Irmtraud Schneider erklärt dazu: „Als sich der Einmarsch zum 75. Mal gejährt hat, konnten wir wegen Corona keine Veranstaltung machen. Jetzt bei den Kriegen in der Welt, war es uns wichtig, darauf hinzuweisen, was damals in Winterbach passierte“.