Freizeit und Kultur Wie Martin den Heiligen Berg verzauberte

Die Pfarrgemeinde St. Wendelin lädt an allen Montagen in den Sommerferien um 19 Uhr zu einem Vortrag in den Pfarrgarten ein (bei schlechtem Wetter in der Basilika St. Wendelin). Am vergangenen Montag, 29. Juli, sprach Martin Mathias vor mehr als 100 aufmerksamen Zuhörern und Zuhörerinnen zum Thema „Der ‚Heilige Berg‘ in St. Wendel damals und heute“.