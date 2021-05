Corona-Spätfolgen : Wie die Bosenberg Kliniken St. Wendel Long-Covid-Patienten behandeln

St. Wendel An den Bosenberg Kliniken in St. Wendel werden Patienten mit Long Covid-Symptomen behandelt. Das Krankheitsbild bei den Betroffenen ist komplex und schwer zu behandeln.

Die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung können fast jede Stelle des Körpers betreffen – fast sämtliche Körperteile, Systeme und Organe können Schäden aufweisen. Die Komplexität des Krankheitsbildes des so genannten Post- oder Long-Covid-Syndroms stellt Mediziner daher vor besondere Herausforderungen. Gefragt sind fachübergreifende Konzepte, die die Gesamtheit aller Symptome berücksichtigen. „Wir hatten die Dringlichkeit der Behandlung von Corona-Langzeitfolgen bereits sehr früh, gleich nach der ersten Welle, im Blick“, erklären Chefärztin Dr. Katerina Rosenblum und Chefarzt Dr. Harald Seidler in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

„Seit Beginn der Pandemie haben wir aber kontinuierlich über die Erkrankung dazugelernt.“ Das Gesundheitsunternehmen Mediclin mit Klinikstandorten in ganz Deutschland, zu dem auch die St. Wendeler Bosenberg Kliniken gehören, entwickelte ein bislang bundesweit einzigartiges Konzept, um diese Patienten bestmöglich zu behandeln, teilt eine Mediclin-Sprecherin mit.

Zu Mediclin gehören deutschlandweit 35 Kliniken, darunter auch die Bosenberg Kliniken in St. Wendel. Außerdem sieben Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Mediclin verfügt über rund 8350 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt etwa 10 300 Mitarbeiter.

Ein systematisches, standortübergreifendes konsiliarisches Netzwerk ist die Basis dieses Konzepts. „Austausch von Know-How ist hier das Stichwort“, erläutert Dr. Rosenblum. Da häufig viele Organe und Körpersysteme betroffen sind, sei die Erfahrung von Experten aus verschiedenen medizinischen Disziplinen gefragt. Je nach Art und Ausprägung der Symptome kommen demnach Mediziner aus Neurologie, Innerer Medizin (Pneumologie, Kardiologie, Diabetologie), aus der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie sowie aus der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde zusammen. Dieses Netzwerk ermögliche eine extrem schnelle Diagnosestellung, da Betroffene eben nicht von Facharzt zu Facharzt weitervermittelt werden, sondern alle relevanten Experten direkt mit einbezogen werden. Da es sich beim Post- oder Long-Covid-Syndrom um ein sehr komplexes Krankheitsbild handele, sei der Behandlungsansatz immer multimodal – also zusammengesetzt aus Bausteinen verschiedener Fachbereiche.

Dennoch erfolgten Diagnostik und Behandlung immer nach einem individuell zugeschnittenen Plan. Beim Austausch unter Medizinern wird manchmal auch deutlich, dass ein Patient in einem bestimmten Fachbereich aufgenommen wurde, aber eigentlich aufgrund der Symptomatik auch Spezialwissen von Ärzten aus anderen Fachbereichen benötigt. Die Experten können sich im konsiliarischen Netzwerk über die Patienten austauschen: Diese profitieren davon, dass sie konsiliarisch telemedizinisch von den Medizinern auch anderer Kliniken des Konzerns mitbehandelt werden.

„Nur so können wir wirklich einen ganzheitlichen Ansatz gewährleisten“, ist sich Dr. Seidler sicher. „Und das ist ganz im Sinne der Patienten.“ Denn häufig gehe es darum, zuerst einmal das Vertrauen in den eigenen Körper zurückzuerlangen, das bei vielen Betroffenen abhandengekommen sei. „Durch Covid gehen Körperkompetenzen verloren. Das schwächt das Vertrauen in den eigenen Körper, der vorher vielleicht immer gut funktioniert hat.“