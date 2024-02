Musik-Wettbewerb „Es war schon schwer, man muss viel üben“

Premiere in St. Wendel. Erstmals hat der Wettbewerb Jugend musiziert im Regionalverband Ost-Saar in der Musikschule im Landkreis St. Wendel stattgefunden. Die Preisträger des 61. Wettbewerbs Jugend musiziert im Regionalverband Ost-Saar saßen im Konzertsaal der Musikschule schon bereit, um ihr Können zu präsentieren, doch zuvor richtete Claudia Studt-Schu von der Musikschule noch ein paar Worte an die Musiker. „Dass wir Ausrichter des Wettbewerbs geworden sind, war eine spontane Entscheidung.“