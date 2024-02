Jugend musiziert in St. Wendel „Jugend musiziert“: St. Wendel springt ein

Der bundesweite Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist eine der renommiertesten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen. Jahr für Jahr motiviert der Entscheid Tausende von jungen Musikern zu besonderen künstlerischen Leistungen. In diesem Jahr wird der Regionalwettbewerb Saar-Ost nach zuvor in St. Ingbert erstmals in St. Wendel ausgerichtet. Das Konzert der Preisträger findet dann am Samstag, 10. Februar, 11 Uhr, im Konzertsaal der Musikschule im Landkreis St. Wendel statt.