Musicals in St. Wendel Mit „Wicked“ in die Welt des Musicals

(him) Licht aus, Spot an: Den Moment des ersten Musical-Besuchs will Michael Ewig von der Tanzschule „Stage“ in St. Wendel in Erinnerung rufen. Die Magie des Augenblicks, wenn die Musik anschwillt und die sorgfältig gestalteten Figuren auf der Bühne zum Leben erwachen. „Nun stellt Euch vor, Ihr seid nicht nur Teil dieser Welt – sondern helft dabei, sie zu erschaffen“, sagt Ewig. Genau das passiere gerade in St. Wendel, wo sich 20 junge Leute diesen Sommer zusammengeschlossen haben, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen (wir berichteten).