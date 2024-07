Konzert in Werschweiler Musikalische Reise nach Italien

Der zweite Teil wurde mit Mozarts „Barbarinas Kavatine“ durch das Ensemble Animato eingeleitet. Nach „Te voglio bene assaje“ und Quattro „Gaudi-Di“ präsentierten die Geschwister Rausch das „Menuett“. Glissando erzählte mit „La donna e mobile“ von den launenhaften Frauen und schickte mit „Bella ciao“ schöne Grüße ins Publikum. Alle gemeinsam stimmten an zu den Opernmelodien „Lied der Freiheit“, bekannt als der Gefangenchor aus Nabucco und „Trinklied“ aus La Traviata, was den Zuhörern ein Funkeln in die Augen zauberte.