Neur Vorstand : CDU-Kreisverband St. Wendel wählt Vorstand

Der neu gewählte Vorstand:. Gerhard Weiand (von links), Werner Wilhelm, Inge Plaas, Horst Schneider, Günther Leist, Manfred Johann Foto: Monika Satorius

St Wendel Werner Wilhelm steht weiterhin an der Spitze der Senioren-Union des CDU-Kreisverbandes St. Wendel. Der 76-jährige pensionierte Polizeibeamte wurde in der jüngsten Mitgliederversammlung in Marpingen wie auch der weitere Vorstand mit großer Mehrheit wieder gewählt.

Wie Geschäftsführer Horst Schneider berichtete, bewegt sich der Kreisverband dank seiner umfangreichen Aktivitäten und erfolgreichen Arbeit weiterhin im Aufwind und kann mit steigenden Mitgliederzahlen aufwarten. Mittlerweile ist der Mitgliederstand auf über 350 Personen angewachsen. Immer häufiger wird das umfangreiche Angebot an Fahrten, Reisen, Besichtigungen und Informationsveranstaltungen genutzt und man ist bei den Festen gerne dabei. Allerdings waren die Aktivitäten in den zurückliegenden Monaten durch den Coronavirus stark eingeschränkt. Fast alle Flug- oder Busreisen mussten abgesagt werden. Viel Lob für den Kreisverband gab es von den anwesenden Gästen MdL Hermann Scharf (CDU), MdL Sarah Gillen (CDU), Regierungssprecher und CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Alexander Zeyer und Landesvorsitzender der CDU Senioren-Union Saar Manfred Maurer. Der CDU Senioren-Union Kreisverband St. Wendel, ist wie Maurer berichtete, mittlerweile der aktivste und mitgliederstärkste Kreisverband landesweit. Er lobte die zahlreichen Initiativen und bezeichnete den St. Wendeler Kreisverband als „Vorzeigeverband“ unter den Kreisverbänden.

Wie Wilhelm mitteilte, soll, wenn es die Pandemie zulässt, auch in 2022 den Mitgliedern und Freunden wieder ein ausgewogenes, seniorenfreundlich ausgearbeitetes Jahresprogramm aus Veranstaltungen, Wanderungen, Besichtigungen, Tagesfahrten, Mehrtagesfahrten mit dem Bus, Flugreisen Europa und einer Fernreise angeboten werden. Horst Schneider erklärte, es seien für das Jahr 2021 nur eine Flugreise nach Kreta im Oktober und das Sommerfest am 2. September auf dem Schaumbergplateau bereits fest geplant und organisiert.

Bürger könnten sich bei den Vorstandsmitgliedern oder auf der CDU-Kreisgeschäftsstelle über die Pläne informieren, heißt es von Seiten des Verbandes.