St Wendel Weniger mähen für mehr Artenvielfalt

Als Pendant zum Maifeiertag rief Michael Keller, Diplom-Biologe und Fachberater für Obst- und Gartenbau beim Landkreis St. Wendel, via Podcast auf der Website von „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ zum „Mähfreiertag“ auf. Diesen Aufruf bekräftigt er im Gespräch mit der SZ erneut und weist zudem auf eine Aktion hin, die die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822 und die Gartenakademie Rheinland-Pfalz mit weiteren Kooperationspartnern gestartet hat.

In vielen unserer Gärten macht der Rasen mehr als 50 Prozent der Fläche aus, bietet jedoch wenig ökologische Vielfalt. Dabei könnte man aus ihm ohne viel Aufwand einen Hort der Biodiversität und der Artenvielfalt machen: „Indem man weniger mäht, hat man nicht nur mehr Freizeit und setzt sich weniger Lachgasen aus, man kann überdies den Grundstein für eine wilde Wiese legen. Wenn man das Gras verschont, bekommen auch die Wildpflanzen, deren unterste Blätter beim Rasenmähen immer abgeschnitten werden, die Chance, über das Gras hinaus zu wachsen. Davon profitieren etwa 20 Wildpflanzenarten und es kann ein wahrer Blütenteppich entstehen. Man lädt dann Gänseblümchen, Gamander, Ehrenpreis, Veilchen oder Hahnenfuß zur Rückkehr in den eigenen Garten ein“, erläutert Gartenexperte Michael Keller, der den Gartenbesitzern in diesem Zusammenhang dreimal M, „Mai Minus Mähen“, vorschlägt, was allerdings nur ein Anfang sein solle und idealerweise auch danach mit größeren Mähintervallen fortgesetzt werde: „Schon wenn Teile des Rasens nur einmal monatlich gemäht werden, entsteht eine Artenvielfalt. Lässt man wenig genutzte Stellen einfach höher wachsen, erhalten sogar höhere Wiesenblumen wie Margeriten, Salbei oder Wilde Möhre die Gelegenheit zu erscheinen“, so Keller, der anmerkt, dass eine größere Pflanzenvielfalt die unterschiedlichsten Bestäuber anlocke, nicht nur Wildbienen, sondern auch Schmetterlinge, Schwebfliegen und Käfer, die oft ganz spezielle Wildkräuter liebten.