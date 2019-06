Jubel in Winterbach : Kicker schaffen Weltrekord im Dauerfußball mit 2332 Toren

St. Wendel Partystimmung am frühen Montagmorgen (3. Juni): Die Fußballer aus dem St. Wendeler Stadtteil Winterbach und aus Wallhalben/Pfalz haben die magische Zeitspanne im Dauerfußball geknackt.

Rund 200 Fans am Rande des Spielfelds in St. Wendel-Winterbach haben am Montagmorgen zuerst den Countdorn gezählt und dann die beiden Mannschaften hochleben lassen: DieUm 7.03 Uhr lagen 108 Stunden Dauerfußball hinter den Spielern. Damit haben sie den Weltrekord geknackt und feierten dies mit der Hymnae „We are the Champions“. Damit zogen die Kicker an britischen Teams vorbei, die sich den Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde 2016 sicherten.