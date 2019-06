Eine Woche Kicken am Stück : Nach Weltrekord im Dauerfußball in Winterbach ist heute Abpfiff um 19 Uhr

Nach Weltrekord im Dauerfußball in Winterbach ist heute Abpfiff um 19 Uhr

Eine Woche Kicken am Stück

Erfrischung bei den heißen Temperaturen beim Dauerfußball in Winterbach tut not. Foto: B&K/Bonenberger & Klos

St. Wendel Mehr als 3200 Tore sind seit Mittwoch vergangener Woche im St. Wendeler Stadtteil gefallen. Jetzt warten die Kicker auf einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Es ist das längste Fußballspiel der Welt: Mit einem Match über sieben Tage am Stück haben Kicker in St. Wendel-Winterbach einen neuen Weltrekord im Dauerfußballspielen aufgestellt. „Es ist eine unglaubliche Leistung, die die Jungs da hingelegt haben“, sagte Organisator Thomas Handle am Mittwoch (5. Juni). Nach exakt 168 Stunden sollte das Spiel um das runde Leder um 19 Uhr abgepfiffen werden – und eine große Party steigen. „Die Stimmung könnte nicht besser sein“, sagte Handle.