Weltgästeführertag am 21. Februar Wie die Innenstadt ihr Gesicht verändert hat

Nicht immer passt das Thema, für das die Delegierten beim Deutschen Gästeführertag als Thema für den kommenden Weltgästeführertag – immer am 21. Februar – stimmen. Seit 2006 wird bei dem Treffen das Thema für den Weltgästeführertag im Folgejahr entschieden. „Da gibt es schon Kniffler“, sagt Jutta Schneider. Schneider ist Gästeführerin seit 2013 und weiß deshalb, dass so ein Thema eben auch zur Region passen muss, damit einem eine neue Führung einfällt. Dieses Jahr war das mit dem bundesweiten Motto „Straßen, Gassen, Brücken, Plätze“ nun überhaupt gar kein Problem. „Ein super Thema“, sagt Schneider. Das haben sich vermutlich noch mehr gedacht, mit zehn Führungen gibt es so viele wie noch nie anlässlich eines Weltgästeführertages. Es sei ihr sofort klar gewesen, erzählt die 64-Jährige, dass die Sonderführung durch St. Wendel oder Neunkirchen gehen müsste.