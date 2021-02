Wer klappert denn da? : Storch Jean-Jacques ist zurück in Werschweiler

Storch Jean-Jacques ist zurück in Werschweiler

Weißstorch Jean-Jacques ist am 4. Februar zurückgekehrt auf seinen Horst in Werschweiler. Foto: Richard Linxweiler

Werschweiler Der Adebar wurde am heutigen Nachmittag auf seinem Stamm-Nistplatz gesichtet.

Wann kehrt Weißstorch Jean-Jacques zurück ins Ostertal? Diese Frage haben sich Mitglieder der Aktion Storch noch Mitte Januar bei einem Ortstermin am Horst in Werschweiler gestellt. Jetzt gibt es die Antwort: Der 4. Februar ist das Rückkehrdatum des Tieres. „Am frühen Nachmittag ist Jean-Jacques wohlbehalten auf seinem angestammten Horst gelandet“, verkündet Richard Linxweiler von der Aktion Storch. Die Nachricht habe sich in Werschweiler wie ein Lauffeuer verbreitet.