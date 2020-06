Kostenpflichtiger Inhalt: Nest-Wechsel in Werschweiler : Weißstörche bauten sich ein neues Zuhause

Das Storchenpaar scheint sich im neuen Nest in Werschweiler wohl zu fühlen, es kuschelt und schnäbelt. Foto: Richard Linxweiler

Werschweiler Nachdem in dem Horst am Parkplatz in Werschweiler ein Brutversuch scheiterte, nisten sie nun einige Meter weiter auf einem Strommast.

Weißstorch Jean-Jacques schnäbelt mit seiner Herzensdame Lady Gaga. Es scheint, als haben die Tiere die Aufregung der zurückliegenden Wochen gut weggesteckt. Mitte Mai verlor das Paar seine fünf Küken (wir berichteten). Jetzt sitzt es dicht aneinander gekuschelt in seinem Nest.

Nein, der Haussegen zwischen den Weißstörchen Jean-Jacques und Lady Gaga hängt nicht schief. Auch wenn sie hier gerade nicht zusammen im Nest sitzen. Das Werschweiler Storchenpaar hat den 2015 von Menschen aufgestellten Horst verlassen und selbst drauf losgebaut: auf einem Strommast. Zahlreiche Äste wurden dafür aus der Umgebung zusammengetragen. Foto: Richard Linxweiler

Doch, Moment mal. Hier ist doch etwas anders! Der eigentliche Horst, in dem Jean-Jacques seit 2015 mit seiner Auserwählten regelmäßig nistet, ist verlassen. Nach dem tragischen Ende ihrer Brut haben die Tiere das Domizil, das Menschen vor gut fünf Jahren für sie aufgestellt haben, verlassen. Getreu dem Motto „Selbst ist der Storch“ wurde gebaut – in direkter Nachbarschaft zum verlassenen Nest, auf der Plattform eines Strommasts.

Der scheint eine besondere Anziehung auf Störche zu haben. Denn, wie Peter Volz vom Bund Naturschutz Ostertal (BNO) erinnert, hat sich genau an dieser Stelle schon mal ein Artgenosse niedergelassen. 2014 baute Willi, Werschweilers erster Adebar, dort ein Nest. Die Menschen fanden diese Quartierwahl damals nicht so gut. Mit Beginn des Jahres 2015 verschwand das tierische Bauwerk. Um dem Storch einen adäquaten Ersatz zu bieten, wurde in unmittelbarer Nähe jener Horst aufgestellt, der zuletzt auch regelmäßig bewohnt wurde.

Jetzt aber brauchten Jean-Jacques und Lady Gaga wohl einen Nestwechsel. Bleibt nur die Frage: Dürfen sie dort auch bleiben? Sie dürfen, zumindest vorerst, sagt Peter Volz. Er habe das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) über die nistenden Weißstörche informiert. Das LUA wiederum trat mit den zuständigen Stadtwerken in Kontakt. Mit der Vorgabe: Der Standort müsse aktuell erhalten werden. „Es gibt den Wunsch, dass das Nest auch künftig dort bleiben kann, aber noch keine Entscheidung darüber“, sagt Volz. Im rheinland-pfälzischen Theisbergstegen, einem beliebten Sommerquartier der Weißstörche, werde es geduldet, dass die Tiere auf Strommästen nisten. In Werschweiler sollten Kunststoffstäbe, die an dem Mast angebracht sind, genau das verhindern. Doch Jean-Jacques und Lady Gaga haben sich die Stäbe einfach zurechtgebogen.

Hobbyfotograf Jürgen Kremp aus Hoof, der die Weißstörche öfter beobachtet, ist begeistert von dem „perfekten Nest“. Das, so merkt Richard Linxweiler von der Aktion Storch an, deutlich höher ausgefallen sei als das alte. Etwa eine Woche hätten die Tiere dafür gebraucht. Während viele Menschen begeistert auf das Zuhause der Adebare blicken, scheinen diese nicht ganz zufrieden zu sein.

„Die Weißstörche haben zwischenzeitlich versucht, auch in Dörrenbach auf einem Strommast ein Nest zu bauen“, berichtet Volz. Das sei aber nicht geglückt. Doch warum wollten die Tiere ihren neuen Nistplatz so schnell wieder verlassen? „Vielleicht stören sie die Kunststoffstäbe doch hier und da ein bisschen“, vermutet Volz. Dem soll Abhilfe geschaffen werden. Die Stadtwerke hätten zugesagt, die Stäbe zu entfernen. So gibt es quasi menschliche Bauhilfe für den Feinschliff. Damit sich Jean-Jacques und Lady Gaga wieder wohlfühlen.

An diesem Vormittag kuscheln sie sich dicht aneinander und schnäbeln. Dann hält ein Auto unter ihrem Nest. Die Störche sind Menschen gewöhnt, dennoch rücken sie ein Stückchen auseinander. Der Fahrer steigt aus und geht zu den Containern. „Es wäre uns ein Anliegen, dass der Standort der Container verlegt wird“, sagt Volz. Und zwar auf die gegenüberliegende Seite des Parkplatzes. Dort ist ein freies Wiesenstück, das genügend Platz bieten würde. So müssten die Fahrzeuge nicht mehr unmittelbar unter dem Horst parken. Das würde den Tieren zu mehr Ruhe verhelfen.

Was ihnen neben der Ruhe aktuell fehlt, ist wohl auch die Zeit. Die Tierschützer glauben nicht mehr an einen zweiten Brutversuch in diesem Jahr. Der erste scheiterte, als Mitte Mai fünf Küken nach heftigem Regen und Kälteeinbruch starben. Für sie wurde das sonst so gepflegte Nest zur Falle. Linxweiler konnte im vergangenen Jahr mit einem Hubsteiger hoch zum Horst fahren und diesen inspizieren. Er beschreibt ihn als „tiptop gepflegt“ und „weich gepolstert“. Die Konstruktion des Horsts selbst weist Lücken zwischen den Holzlatten auf. Dadurch könnte Flüssigkeit abfließen. „Doch die Tiere selbst tragen mit Ästen und Polstermaterial immer auch ein bisschen Erde mit ins Nest“, erläutert Linxweiler. Diese verfestige sich, Regenwasser könne nicht so gut abfließen. Von „Ertrinken“ möchte Peter Volz bei den Küken aber nicht sprechen. Vielmehr sei wohl ihr Gefieder vom Regen durchnässt gewesen, dann kamen Minusgrade – zu viel für die zarten Körper.

So ist der Lauf der Natur. Die Tierschützer plädieren für ein menschliches Eingreifen mit Augenmaß. Natur solle Natur bleiben. „Wichtig ist aber zu Beginn eines neuen Jahres, die verfestigte Bodenplatte wegzuräumen“, sagt Linxweiler. Damit die Weißstörche auf frischem Untergrund ihr Nest bauen können.