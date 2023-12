Weihnachtsmarkt in St. Wendel Die Sicherheit der Besucher fest im Blick

Wann immer in St. Wendel große Veranstaltungen zelebriert werden, steckt nicht nur viel Planung in dem für die Menschen erlebbaren Programm, sondern auch in den Vorgängen, die im Hintergrund ablaufen. „Für alle Events haben wir ein Sicherheitskonzept, das wir stetig fortschreiben und aktualisieren“, erklärt Thomas Vogt, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt St. Wendel. Das gilt auch für den bevorstehenden Weihnachtsmarkt.