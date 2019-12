Weihnachtsmarkt in St. Wendel : Elfe wandelt durchs funkelnde Lichtermeer

St. Wendel Ob trocken oder nass – gelungener Auftakt des St. Wendeler Weihnachtsmarktes am Wochenende. Es steckt viel Feuer drin

Glitzernde Stände, mystisch funkelnder Lichterschmuck in den Abendstunden. Zum perfekten Wintermärchen haben am Samstag nur noch die freudig vom Himmel herab tanzenden Schneeflocken gefehlt. „Ab dem Nachmittag war richtig was los“, meint die städtische Marktchefin Leonie Paqué am Sonntag. 38 Reisebusse haben am Vortag Besucher in der Kreis-

stadt abgesetzt. „Unser normaler Schnitt“, so Paqué. Der Weihnachts- und Mittelaltermarkt ist bereit, noch bis einschließlich 15. Dezember als Traumfänger seine vielen internationalen Gäste in einen besonderen vorweihnachtlichen Gemütszustand zu versetzen. „Das Ambiente und die Shows sind einfach genial“, sagt Besucherin Kerstin Jung aus Püttlingen, in ihrer retro-futuristischen Aufmachung als vorweihnachtlicher Steampunk. Tatsächlich gibt es Weihnachtsmärkte schon seit dem 14. Jahrhundert. Ob damals auch in St. Wendel, ist nicht bekannt.