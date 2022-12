Aktuelles Ranking : Geo-Magazin: Weihnachtsmarkt in St. Wendel gehört zu den schönsten in Deutschland

Geo-Magazin: Weihnachtsmarkt in St. Wendel gehört zu den schönsten in Deutschland

St. Wendel Der traditionelle Weihnachtsmarkt in St. Wendel ist unbedingt einen Besuch wert. Das Geo-Magazin hat ihn unter die zehn schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland gekürt.

Wer sich im aktuellen Geo-Magazin die zehn schönsten kleinen Weihnachtsmärkte in Deutschland anschaut, der stößt ganz schnell auch auf St. Wendel. Denn „das romantisch anmutende Städtchen im Saarland verwandelt sich zur Adventszeit in ein lebendiges, mittelalterliches Dorf“, heißt es in dem Heft.