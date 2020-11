Weihnachten im Schuhkarton : Wenn die Bescherung im Schuhkarton kommt

Marth Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“ (ehemals Geschenke der Hoffnung).

Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 10,3 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht. In diesem Jahr animiert die Organisation zum 25. Mal zum Mitpacken. Verteilt werden die Päckchen der weltweiten Geschenkaktion an bedürftige Kinder in mehr als 100 Ländern.