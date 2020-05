Für Vereinsvertreter : Was Vorstandsmitglieder wissen müssen

Was Vorstandsmitglieder wissen müssen

St. Wendel Das erfahren sie bei einem Web-Seminar im Juni, angeboten vom Landkreis St. Wendel.

„Neu im Vorstand? – Alles was sie als neues Vorstandsmitglied wissen müssen“: Zu diesem Thama bietet der Landkreis St. Wendel als Teil des Verbundprojekts „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ einen Vortrag am Donnerstag, 4. Juni, von 18 bis 19 Uhr an.