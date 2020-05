WVW informiert : Wasser wird in der St. Annenstraße kurzzeitig abgestellt

St. Wendel Wegen Bauarbeiten wird das Wasser zwischenzeitlich abgedreht.

Im Zuge der Bauarbeiten in der St. Annenstraße in St. Wendel muss am Mittwoch, 20. Mai, das Wasser in Teilbereichen der Hausnummern 30 bis 50 und von Hausnummer 25 bis 35 sowie in der Straße Am Brunnen (alle Anwesen) in der Zeit von 9.30 Uhr bis 14 Uhr abgestellt werden. Das hat ein Sprecher der WVW (Wasser- und Energieversorgung Kreis St. Wendel) mitgeteilt. Die WVW bittet die betroffenen Kunden, entsprechende Vorkehrungen zu treffen