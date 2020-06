Die WVW informiert : In Teilen St. Wendels wird das Wasser zeitweise abgestellt

Am Montag wird in St. Wendel das Wasser abgestellt. Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Patrick Pleul

St. Wendel Wegen Bauarbeiten in der Breitener Straße und der St. Annenstraße wird am Montag das Wasser in Teilbereichen abgedreht.