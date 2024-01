Lug und Trug bei der Tour de France Warum Radfahren, wenn es Züge gibt?

Auf der 13. Etappe der 1950er-Tour schaffte der algerische Fahrer Abelkader Zaaf einen Vorsprung von zehn Minuten. An diesem Tag war es unheimlich heiß und die Sonne brannte herunter. So ließ Zaaf sich eine Flasche Wasser reichen. Leider war darin aber Weißwein. Zaaf stürzte von seinem Rad und machte unter einem Baum ein kleines Nickerchen. Zuschauer weckten ihn auf. Er stieg wieder auf seinen Drahtesel und fuhr weiter – aber in die falsche Richtung. Was bloß dieses Jahr alles passiert?