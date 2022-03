Krieg in der Ukraine : Ikea, Obi, H&M und Co. gehen – aber Globus bleibt weiter in Russland

Während sich andere Handeslunternehmen aus Russland zurückziehen, hält Globus aus St. Wendel bislang an seinen Standorten fest. Foto: Globus Markthalle

St. Wendel Viele Konzerne kehren wegen des Krieges in der Ukraine Russland den Rücken und schließen Filialen und Produktionsstätten. Nicht so das St. Wendeler Familienunternehmen Globus. Was steckt dahinter?