Wallfahrt in St. Wendel Sorgen loslassen und pilgern für die Seele

Mit der Wendelin-Figur und der Lebenshilfe-Kerze schreitet eine Delegation der St. Wendeler Lebenshilfe am Tag der Menschen mit Behinderung durch das Kirchenschiff in der Wendelinus-Basilika. Dieser Tag bei der Wendelinus-Wallfahrt ist den Bewohnern der Lebenshilfe-Einrichtungen gewidmet und fest im alljährlichen Programm reserviert. Und erstmals wird der Wortgottesdienst im Chorgestühl ganz nah am Sarkophag des heiligen Wendelin gefeiert. „Freunde aus der Lebenshilfe, ich sage danke, dass ihr heute gekommen seid“, begrüßt Pastor Klaus Leist die Wallfahrer. Alle seien Wendelin jetzt ganz nahe. „Und es ist schön, dass wir in St. Wendel solch einen Heiligen haben, das gibt es sonst nur ganz wenig“, stellt der Pastor fest.