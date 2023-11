Kolumne Unsere Woche Vorweihnachtsboten

Der beste Beweis dafür ist ein Blick in den St. Wendeler Lokalteil der Saarbrücker Zeitung. Dort haben wir in der vergangenen Woche nicht nur die traditionelle Übersicht mit Weihnachtsmärkten in der Region veröffentlicht, sondern auch so manch anderen festlichen Artikel. Zum Beispiel über den St. Wendeler Waldorfkindergarten, wo die Kinder ihren Martinimarkt gefeiert haben. Mit Zimtwaffeln, Kerzen und einem Zwergenstübchen stimmten sie sich auf die Weihnachtszeit ein. Dieses Ziel verfolgten auch die 1800 Besucher beim Adventsbasar im Bliesener Gemeindezentrum. An etlichen Verkaufsständen hatten sie die Gelegenheit, Geschenke zu shoppen. Das Besondere: Der Erlös ist für einen guten Zweck gedacht. Menschen helfen, denen es nicht so gut geht, will auch Floristmeisterin Anja Faust-Spanier aus Otzenhausen. Sie hat mit vielen Naturmaterialien einen Adventskranz gestaltet, den nun ein Leser beziehungsweise eine Leserin ersteigern kann. Das Geld fließt in die SZ-Aktion „Hilf-Mit!“ und wird somit Saarländer in Not unterstützen. Unglaublich, dass all das nur Vorweihnachtsboten waren! Denn die besinnliche Jahreszeit steht uns ja erst noch bevor.