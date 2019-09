Vortrag über Prinzen : Deutscher Prinz und britischer Prinzgemahl

Schloss Rosenau ist der Geburtsort von Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

St. Wendel Historiker Oliver Walton beleuchtete in seinem Vortrag in St. Wendel, wo Albert zuhause war.

„Albert war coburgisch, deutsch, war vielleicht nicht englisch, machte sich aber britisch.“ Mit diesem Fazit schloss Oliver Walton seinen Vortrag in der Kreis- und Stadtbibliothek in St. Wendel. Der Kurator für geschichtswissenschaftliche Projekte bei den Royal Archives in Großbritannien beschäftigte sich mit der Frage „Wo war Albert zuhause?“. Vor gut 45 Zuhörern endete damit das Albert-Jahr in St. Wendel. Die Kreisstadt hatte zuvor in der Veranstaltungs-Reihe den Fokus auf Herzogin Luise von Sachsen-Coburg-Saalfeld, Alberts Mutter, gelegt. Schließlich lebte die von ihrem Gatten Verstoßene von 1824 bis 1831 in St. Wendel, schien sich hier letztlich wohl zu fühlen, eine zweite Heimat gefunden zu haben.

Doch wie war das bei ihrem jüngsten Sprössling Albert, der 1840 die englische Königin Victoria heiratete und fortan auf der Insel lebte? Der Coburger Prinz hatte einen schwierigen Start im Königreich, wurde nicht akzeptiert, in Karikaturen verspottet. Der Titel Prinzgemahl wurde ihm zunächst verwehrt, diesen trug er erst ab 1857. Man misstraute ihm, auch deshalb, weil er „mit deutschen Prinzen korrespondierte“, sagte Walton. Albert habe in Bonn studiert, deutsches Recht und Geschichte gelernt, sei ein aufgeschlossener und intelligenter Junge gewesen. „Er war ein deutscher Nationalist.“ Die Verbindung zur alten Heimat in Coburg und Gotha drückte sich darin aus, dass er in den Städten investierte, beispielsweise im Kulturbereich. Was er allerdings ablehnte, war die Schulden des Herzogtums zu tilgen. Sein Vater, Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha, „bat ihn um Geld.“

Info Fakten zu Prinz Albert von Sachsen-Coburg Prinz Albert wurde am 26. August 1819 als zweiter Sohn von Herzog Ernst I. und Herzogin Luise von Sachsen-Coburg-Saalfeld geboren. Ab 1824 wuchs er von seiner Mutter getrennt auf. 1840 heiratete Albert seine Cousine, die britische Königin Victoria. Mit ihr hatte er neun Kinder. 1851 initiierte er die erste Weltausstellung in London. Prinz Albert starb am 14. Dezember 1861 im Alter von 42 Jahren.

„Sein Deutschland-Engagement war nicht rein deutsch“, bemerkte der Referent, „sondern auch britisch geprägt“. Das britische Modell mit freiem Handel und freier Presse wäre auch nicht schlecht für das alte Vaterland gewesen, so die Überzeugung des Prinzgemahls.

Fast sein komplettes Erwachsenenleben verbrachte Prinz Albert in Großbritannien. „Lediglich drei Mal reiste er nach Coburg und Gotha“, sagte Walton. 1844 verpasste er die Beerdigung seines Vaters, da er im Königreich gebraucht wurde. Erst ein Jahr später reiste er in die alte Heimat. Es folgten Besuche 1858 und 1860. „In fast allen Fällen, wenn Albert zwischen Deutschland und Großbritannien zu entscheiden hatte, hatte Großbritannien Priorität“, sagte Walton.

Alberts Residenzen auf der Insel wie Balmoral Castle in Schottland und Osborne House erinnerten „in Facetten an seine Herkunft“. Durch seine „Taten hat er sich heimisch gemacht in Großbritannien“. Er und Victoria seien viel gereist, haben das ganze Land kennen gelernt. Während Victoria das Oberhaupt des Staates war, war Albert das Oberhaupt der Familie, kümmerte sich um Finanzen und Personal.

Die Verbindung zu Coburg, Gotha und Deutschland ist stets geblieben, doch sei auch das britische Königreich zu Alberts Heimat geworden.