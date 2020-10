Aktuelle Info : Vortrag mit Virologe heute Abend abgesagt

St. Wendel Ein Vortrag über die Corona-Krise mit Virologe Dr. Jürgen Rissland war am heutigen Abend, 19.30 Uhr, in der Basilika in St. Wendel geplant.

Wie Pastor Klaus Leist nun mitteilt, ist die Veranstaltung kurzfristig abgesagt worden. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hätten daran nur 25 Personen teilnehmen können und nicht wie ursprünglich geplant 110.