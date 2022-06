In St. Wendel : Freier Eintritt ins Freibad am Tag des Schwimmens

Am Tag des Schwimmens gibt es im St. Wendeler Freibad Aktionen. Foto: Josef Bonenberger/Kreisstadt St. Wendel

St Wendel Zum landesweiten Aktionstag der Initiative „Sicher Schwimmen im Saarland“ bieten die St. Wendeler Schwimmvereine am Sonntag, 26. Juni, in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr im Freibad St. Wendel ein Vorführ- und Mitmachprogramm für Kinder an.