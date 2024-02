Fastnacht 2024 Kulturzentrum wurde zum Airport

„Do fliehschde fort“ lautete das Motto der gemeinsamen Kappensitzung des Freizeitclubs Saal und der Dorfgemeinschaft Marth, das am Samstagabend im Kulturzentrum Niederkirchen über die Bühne ging. Der mit 225 Besuchern voll besetzte Saal verwandelte sich für einige Stunden in den ‚Langenbach International Airport‘.

Um 19 Uhr 11 betrat das Moderatoren-Quartett das Parkett in entsprechender Kostümierung. Der Pilot (Max Gerhart) begrüßte die Gäste und seine Co-Pilotin (Kathrin Müller) startete gleich mit den ersten Durchsagen. Statt des korrekten Anschnallens demonstrierten die beiden Flugbegleiterinnen (Leoni Müller und Alissa Hoffmann) jedoch das korrekte Essen und Trinken.