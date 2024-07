Gastronomie und Genuss Vom Spaghetti-Eis bis zur Sinfonia Italiana

Lange ließ der Sommer auf sich warten. Nun ist er endlich da und lockt die Menschen ins Schwimmbad und an den See. Mit dem steigenden Thermometer wächst auch die Lust auf ein erfrischendes Eis. Die SZ hat sich in der vergangenen Woche in drei Eisdielen im Landkreis St. Wendel umgesehen, nachgefragt, was es Neues gibt.