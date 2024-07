„Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel. Und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen.“ Dieses Zitat stammt von Walt Disney und beschreibt ganz gut die Faszination, die der Welt der Bücher innewohnt. In dieser ist Zawhea Totin auch von Berufs wegen zuhause. Sie ist in der Stadt- und Kreisbibliothek St. Wendel für den Bereich der Kinder- und Jugendliteratur zuständig. Die jetzt beginnenden Sommerferien bieten Gelegenheit zum gemütlichen Schmökern. Sei es zuhause oder am Strand im Urlaub. Für alle Altersstufen hat Totin Empfehlungen parat.