Vollsperrung zwischen Winterbach und Bliesen : Arbeiten an der Landstraße gehen in die dritte Runde

Arbeiten an der Landstraße gehen in die dritte Runde

Die Bauarbeiten zwischen Bliesen und Winterbach gehen in den dritten und letzten Abschnitt. Foto: dpa/Jan Woitas

Bliesen/Winterbach Arbeiten auf der Landstraße zwischen Winterbach und Bliesen schreiten voran. Nun geht es in den letzten Teilabschnitt. Die Straße bleibt bis Ende Juli weiter voll gesperrt.

Die Bauarbeiten werden aufgrund einer zu geringen Fahrbahnbreite unter Vollsperrung ausgeführt. Die Arbeiten, so die Planung des LfS, dauern voraussichtlich fünf Wochen und umfassen die Erneuerung der Asphaltschichten sowie Bankett- und Muldenarbeiten. Zudem sind Arbeiten an den Rohrdurchlässen und Angleichungen an Feldwegzufahrten vorgesehen. Die Beschilderung werde erneuert, Schutzplanken werden montiert.