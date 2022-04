Zweiter Abstieg in Folge steht fest : Ein schwarzer Tag für den TV Bliesen

Gerd Rauch (hinten) blickt resigniert in die Ferne. Der Trainer hatte schon vor dem Spieltag erklärt, am Saison-Ende aufzuhören. Inwiefern die Mannschaft so zusammenbleibt wie auf diesem Foto, ist abzuwarten. Max Jungmann hatte schon im vergangenen Sommer angekündigt, dass es seine letzte Saison werden wird. Auch beim amerikanischen Mittelblocker Dashaun Graham stehen die Zeichen auf Abschied. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

St Wendel Die Volleyballer des TV Bliesen müssen den zweiten Abstieg in Folge verkraften. Eine 1:3-Heimniederlage am vorletzten Spieltag gegen den TSV Stuttgart besiegelte am Samstag den Abstieg des Drittligisten in die Regionalliga Südwest.