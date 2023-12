Volleyball Bliesen ist beim Tabellenzweiten chancenlos

Die Oberliga-Volleyballer des TV Bliesen haben nach zuletzt drei Siegen in Serie am vergangenen Samstag in ihrem letzten Spiel des Jahres eine klare Niederlage kassiert. Das Team des Spielertrainer-Duos Sandy Schuhmacher und Julian Haupert unterlag vor 80 Zuschauern beim Tabellenzweiten TV Wiesbach mit 0:3 (20:25, 18:25, 7:25). „Das war kein Spiel, in dem wir uns Punkte ausgerechnet haben. Aber wir hätten Wiesbach dennoch gerne ein wenig mehr geärgert“, erklärte Haupert. „Der erst Satz war noch gut, aber dann war schon zu merken, dass wir keine eingespielte Formation auf dem Feld hatten.“ Vor allem auf der wichtigen Zuspieler-Position musste Bliesen umstellen, da beide etatmäßigen Spieler nicht zur Verfügung standen. Spielertrainer Schuhmacher war – ebenso wie Angreifer Matthias Pons – als Gast bei der Hochzeit von Ex-Teamkollege Johannes Klotz. Der zweite Zuspieler Lars Zeyer musste wegen einer Erkältung passen. Dafür rückte Luca Linn, der normalerweise im Außenangriff spielt, auf die Steller-Position.