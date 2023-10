Volleyball Derby-Pleite folgt sofort ein Derby-Sieg

Zwischen Frust und Freude lagen bei den Oberliga-Volleyballern des TV Bliesen am Wochenende noch nicht einmal 24 Stunden. Am Sonntag gelang ihnen im vierten Anlauf der erste Saisonsieg. Der TV Bliesen setzte sich vor 20 Zuschauern beim Schlusslicht TV Brebach mit 3:0 durch (25:20, 25:20, 25:22). „Die Erleichterung ist riesengroß. Nach drei verlorenen Partien in Folge musst du so ein Spiel auch erst einmal 3:0 gewinnen“, sagte Sandy Schumacher, der mit Julian Haupert das Spielertrainer-Duo bildet. „Der Spielverlauf war eindeutiger, als es die Satzergebnisse vermuten lassen. Wir sind eigentlich immer recht deutlich weggezogen, haben Brebach dann aber immer durch Fehler noch einmal herangebracht“, so Schumacher weiter.