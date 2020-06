Volleyball : Ein isländischer Nationalspieler für den TV Bliesen

Bliesen Volleyball: Máni Matthíasson komplettiert das Zuspieler-Duo des Zweitliga-Aufsteigers.

Aus Reykjavik ins Saarland: Volleyball-Zweitligist TV Bliesen wird in der kommenden Saison mit dem isländischen Nationalspieler Máni Matthíasson ins Rennen gehen. Der 21-jährige Zuspieler soll gemeinsam mit dem erfahrenen Philipp Sigmund (27) die Fäden im Angriffsspiel ziehen. „Ich bin super aufgeregt“, gesteht der Blondschopf, der noch nie in Deutschland war. „Aber ich habe bisher nur Gutes darüber gehört“, sagt er lachend und ergänzt, dass er „vor allem auch die Sprache lernen möchte.“

Bereits vor zwei Jahren gab es Kontakt zwischen Bliesen und Matthíasson, den es dann aber zum BK Tromsö nach Norwegen verschlug. Als es nun erneut zum Austausch kam, war der 1,90 Meter große Zuspieler direkt begeistert – und folgte auch den Ideen von Bliesens Trainer Disch: „Máni hat sich einen erfahrenen Zuspieler an seiner Seite gewünscht, von dem er in seiner Entwicklung profitieren kann. Gemeinsam mit Philipp haben wir eine optimale Mischung – und wir freuen uns auf viele kreative Momente in der Schaltzentrale“, so der 49-jährige.