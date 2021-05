Trotz allem gute Stimmung : Hoffnung, Frust und Quarantäne – TV Bliesen nach der Winterpause

St Wendel Negativ-Serie des TV Bliesen: War die Niederlage gegen Mainz-Gonsenheim die eine zu viel? Eine Chronologie.

19. Spieltag: Der TV sendet ein kleines Lebenszeichen – und kommt im Heimspiel gegen Dresden nach einem 0:2-Rückstand zum Ausgleich. Im Tie-Break zieht das Team aber den Kürzeren. In der Woche danach löst der Australier Phil Freere seinen Vertrag auf, weil er sich im Lockdown nicht mehr wohl in Deutschland fühlt.

22. Spieltag: Der Aufsteiger kassiert beim Spitzenteam in Karlsruhe seine siebte Niederlage in Folge (0:3). Einen Tag später geht auch das Nachholspiel in Gotha (1:3) verloren – ebenso wie eine Woche danach eine weitere Nachholbegegnung in Grafing (1:3). Derweil teilt die VBL den Vereinen mit, dass es in der 1. Liga und der 2. Liga keinen Absteiger gibt – außer in der 2. Liga Süd. Dort müsse ein Team absteigen, weil die Staffel mit 15 Clubs zu groß sei. Beim TV Bliesen stößt das auf wenig Begeisterung.